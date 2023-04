Premium Het beste van De Telegraaf

Winnaar kasseirit in Tour wil als ploegleider zegevieren op Vélodrome André Pétrieux Lars Boom: ’Ik zie Wiebes ooit winnen in Vlaanderen en Roubaix’

Door Roy Schriemer Kopieer naar clipboard

Lars Boom verkende onlangs ook nog op de fiets Parijs-Roubaix. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Als renner won hij een Tour-rit over de Noord-Franse kasseien, maar in Parijs-Roubaix zelf reikte Lars Boom nooit verder dan een vierde en een zesde plek. Daar ligt de 37-jarige Brabander niet meer wakker van, maar hij is er als ploegleider wel op gebrand om zaterdag met zijn rensters van SD Worx de Hel van het Noorden te winnen.