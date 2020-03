ADO Den Haag zegt negen contracten formeel op

Elson Hooi, Dion Malone, Tomas Necid, Jordan Spence, Hugo Botermans, Mats van Kins, Keyennu Lont, Hennos Asmelash en Thijmen Goppel zijn in de wachtkamer gezet.

Voetbalclubs zijn via cao-bepalingen verplicht aflopende contracten van werknemers voor 1 april formeel op te zeggen, anders wordt de verbintenis automatisch verlengd. ADO Den Haag zegt later met één of meerdere bovengenoemde spelers in gesprek te gaan voor een nieuwe verbintenis.

ADO moet net als de andere clubs uit de Eredivisie afwachten of het door het coronavirus afgebroken seizoen nog wordt afgemaakt. Als dat het geval is, dan moet de club vrezen voor degradatie.

De nummer 17 van de competitie heeft een achterstand van 7 punten op Fortuna Sittard, dat zestiende staat. Die positie geeft aan het einde van de competitie recht op deelname aan de play-offs voor promotie en tegen degradatie.