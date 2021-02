Corona-uitbraak bij Brugge: Stefano Denswil test positief, symptomen voor Noa Lang

Stefano Denswil, Matej Mitrovic en Hans Vanaken hebben tot dusver als enigen positief getest, maar er dreigt veel meer aan de hand te zijn. Ook Noa Lang trainde maandag niet mee vanwege ziekteverschijnselen, terwijl Charles De Ketelaere met symptomen naar huis gestuurd werd. Momenteel hebben zij allebei nog geen positieve test gehad. Het is dus afwachten op zij donderdag present zijn.

Daarnaast reist de complete technische staf niet mee naar Oekraïne. Ook coach Philippe Clement en zijn assistenten zijn besmet geraakt.

Het is overigens nog maar de vraag hoe het virus zich verder heeft verspreid binnen de spelersgroep. De selectie van Club Brugge bracht zondag vier uur samen in een bus door op weg naar Charleroi, om eenmaal daar aangekomen te horen dat de wedstrijd werd afgelast vanwege een onbespeelbaar veld.

De wedstrijd tegen Kiev uitstellen lijkt geen optie vanwege het razend drukke speelschema in de Europa League. Bovendien wordt een team als het team dertien spelers, inclusief één doelman, overhoudt door UEFA verplicht Europees te spelen. Hierbij gaat het niet alleen om de spelers van de zogeheten A-lijst, maar ook om spelers van de B-lijst. In het meest extreme geval moet Club Brugge zijn wedstrijdselectie aanvullen met jongeren uit de jeugdopleiding voor de wedstrijd in Kiev.