Oude cultheld zet deur open: 'NEC mag mij altijd bellen'

"Dit is voor mij thuiskomen", zei Vleminckx tegen NEC TV toen hij zondag op uitnodiging de thuiswedstrijd tegen Roda JC bijwoonde. "Ik heb hier twee leuke jaren gehad en wordt hier door de mensen ook aangesproken, ja. Ik ben een man van het volk he? En ik heb ook een kop die ze niet snel zullen vergeten."

Trots

Een ook de doelpunten waarmee de Belg zich tot topscorer kroonde, vergeten de NEC-fans niet snel. "Ik hoop dat er iemand anders komt die mijn record verbetert", aldus Vleminckx. "Maar natuurlijk ben ik er trots op." De inmiddels 31-jarige aanvaller staat momenteel onder contract bij het Belgische Royal Antwerp FC, dat op het tweede niveau uitkomt.

Björn Vleminckx juichend in het shirt van NEC. Ⓒ ANP Pro Shots.

"En het gaat goed, we staan eerste in de tweede periode", vertelde Vleminckx. "We gaan spelen om promotie. Ik zit nu goed waar ik zit, maar als NEC een aanbieding zou doen, denk ik wel dat ik terug wil komen. Ze mogen altijd bellen. Ik ben nog niet oud en versleten, dus wie weet..."