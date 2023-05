Ten Hag lost schuld af aan analist Ince met fles wijn

De analist van Sky Sports had - toen hij een paar maanden geleden nog trainer was van Reading - geklaagd dat Ten Hag geen tijd nam om na afloop met hem een glas wijn te drinken. Ince noemde dit „een gebrek aan respect.”

Vorige maand werd Ince ontslagen door Reading en dus ging hij bij Sky Sports aan de slag als analist. Nu is hij donderdagavond present voor de sportzender bij Brighton & Hove Albion tegen Manchester United en daar was Ten Hag blijkbaar van op de hoogte. Hij overhandigde de voormalig middenvelder voor aanvang van de wedstrijd een fles wijn. „Deze was ik hem verschuldigd.”