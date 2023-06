Kipyegon waarschuwt Hassan na wereldrecord: ’Ik wil nog sneller’

Het oude record stond op naam van Genzebe Dibaba, die in 2015 net boven de grens van de 3:50 bleef steken met 3.50,07. De 29-jarige meervoudig olympisch - en wereldkampioen slaagde daar vrijdagavond wel in. Het gat met de rest was ook enorm. De Britse Laura Muir arriveerde 8 seconden na Kipyegon als tweede (3.57,09).

Bekijk ook: Oppermachtige Femke Bol loopt weer toptijd op 400 meter horden

De Keniaanse atlete was al in het bezit van de tweede tijd ooit gelopen en zinde al langere tijd op het wereldrecord, maar ze verwachtte niet dat ze het in Florence al zou pakken. „Ik rekende hier wel op de beste tijd van het jaar, maar zeker niet op een wereldrecord. Zo zie je maar; alles is mogelijk. Ik ben bijzonder dankbaar”, zei Kipyegon, die met haar wereldrecord Sifan Hassan verdreef als houdster van het baanrecord. De Nederlandse topatlete won in 2021 de 1500 meter in Florence in 3.53,63.

Kipyegon waarschuwde Hassan en haar andere concurrenten. „Er komt nog meer. Ik werk er nog aan om sneller te lopen dan dit, dan 3.49. Dit was speciaal en dat gaan we nu vieren. Dan zullen we zien wat er gebeurt in Monaco.” Op 21 juli staat er de Diamond League-wedstrijd in Monaco op het programma.

Hassan loopt zondag haar volgende 1500 meter tijdens de FBK Games in Hengelo. Op die afstand pakte ze op de Spelen van Tokio brons achter Kipyegon en Muir.

Bekijk hier de beelden.