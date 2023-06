VIDEO Kipyegon soeverein naar wereldrecord op de 1500 meter

Het oude record stond op naam van Genzebe Dibaba, die in 2015 net boven de grens van de 3:50 bleef steken met 3.50,07. De 29-jarige meervoudig olympisch - en wereldkampioen slaagde daar vrijdagavond wel in. Het gat met de rest was ook enorm. De Britse Laura Muir arriveerde 8 seconden na Kipyegon als tweede (3.57,09).

Bekijk ook: Oppermachtige Femke Bol loopt weer toptijd op 400 meter horden

Bekijk hier de beelden.