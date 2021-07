Sporticoon Epke Zonderland zal worden gemist

Een innige omhelzing tussen de twee rekstokspecialisten Bart Deurloo en Epke Zonderland (r.). ’The Flying Dutchman’ zet in Tokio een punt achter zijn carrière. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

TOKIO - Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Daarom was Epke Zonderland tevreden na de allerlaatste rekstokoefening van zijn loopbaan, die hem niet meer dan de 23e plaats opleverde bij de olympische kwalificaties. De kampioen van 2012 wist na zijn afsprong dat hij de finale niet zou halen, maar was toch zichtbaar gelukkig. Afscheid nemen in stijl op het olympisch podium, dat was zijn laatste wens als topsporter. En dat is gelukt.