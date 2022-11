Worstelend Oranje in eindfase eerste WK-duel te sterk voor Senegal: 2-0

In de 84e minuut bracht Frenkie de Jong de bal goed voor en knikte de goed vrijgelopen Gakpo, een van de betere Oranje-spelers, de bal beheerst in het doel buiten bereik van de Senegalese doelman Édouard Mendy. Een mooi moment voor de PSV’er, die aan de wedstrijd begon als nummer tien, maar door Van Gaal later in het duel werd gebruikt als een van de twee spitsen.

Het Nederlands elftal vervolgt het WK vrijdag tegen Ecuador, dat een dag eerder de eerste groepswedstrijd tegen gastland Qatar met 2-0 had gewonnen. Omdat Qatar alle drie de groepswedstrijden zal gaan verliezen gaat het er voor Oranje om het verschil te maken in de onderlinge duels met Senegal en Ecuador. Dat lukte uiteindelijk – zij het met enige moeite – tegen de Afrikanen. Bij winst op Ecuador is kwalificatie voor de knock-outfase al een feit.

Monotoon tromgeroffel

Ook in het verre Doha waren weer de spandoeken uit Schaijk, Odoorn, Velswijk, Tubbergen, Stadskanaal en Breda present. Een paar duizend Oranje-supporters bevolkten de tribunes van het Al Thumama-stadion, een fraaie voetbaltempel, waarin 330 miljoen euro is geïnvesteerd. Het stadion was goed gevuld met voetbalfans uit alle windstreken, maar vooral de fans van Senegal lieten zich horen.

Met monotoon tromgeroffel zette de groen-geel-rood-gekleurde aanhang van de Afrikaanse kampioen de toon op de tribunes. Het gedreun was niet te missen en werkte op ieders zenuwen. Die zal Oranje-doelman Andries Noppert sowieso wel hebben gehad, want zonder één speelminuut ooit in het Nederlands elftal werd de 28-jarige Fries door bondscoach Louis van Gaal op het WK voor de leeuwen gegooid.

Youssouf Sabaly in duel met Daley Blind. Ⓒ REUTERS

Noppert

Vorig jaar rond deze tijd was Noppert nog reservedoelman bij Go Ahead Eagles achter Warner Hahn en had hij welgeteld drie duels op het hoogste niveau achter zijn naam. De ster van de 2,03 meter lange goalie uit Joure, de langste speler op het WK, begon te rijzen, toen Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen hem na de winterstop eerste doelman maakte. Inmiddels is hij terug bij SC Heerenveen, de club van zijn jeugd, en daar maakte hij zoveel indruk, dat hij tot ieders verrassing werd uitverkoren om mee te gaan naar het WK. Een nog grotere verrassing was dat Van Gaal aan Noppert de voorkeur gaf boven Remko Pasveer en Justin Bijlow.

Behalve voor Noppert had Van Gaal ook een basisplaats ingeruimd voor Matthijs de Ligt, die in de laatste trainingsweek de eerder zeker lijkende basisklant Jurriën Timber voorbij was gestoken. Als secondant van Frenkie de Jong had Van Gaal gekozen voor Steven Berghuis, een keuze voor meer voetballend vermogen in de middenlinie en minder defensieve stabiliteit.

Slordigheidjes

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Oranje, maar na een goede aanval over meerdere schijven slaagde Cody Gakpo er niet in om Steven Bergwijn vrij te spelen. Het zou in de eerste vijfenveertig minuten wel vaker schorten aan de eindpass, terwijl ook op andere delen van het veld de nodige slordigheidjes in het spel van het Nederlands elftal zaten. Er was zelfs een keer een onhandig balletje van De Jong op Virgil van Dijk in het eigen strafschopgebied.

De gespannen bank van Oranje. Ⓒ EPA

Senegal liet in fases van de wedstrijd zien voetballend goed gelijke tred te kunnen houden met Oranje, maar het aanvalsspel van de Afrikanen, die hun grote aanvallende wapen Sadio Mané moesten missen, mondde voor rust nauwelijks uit in doelgevaar. Noppert werd aanvankelijk totaal niet op de proef gesteld. Er werden alleen wat schoten van afstand op hem afgevuurd. En bij het meest dreigende schot kopte Van Dijk de bal weg uit de doelmond.

Verlossende Gakpo

Aan de overkant had doelman Edouard Mendy ook geen drukke avond – los van het oorverdovende trommel –, al was Oranje wel iets dreigender dan Senegal. Na een goede aanval via Steven Bergwijn en Steven Berghuis kreeg Frenkie de Jong een grote kans, maar de speler van Barcelona, een van de betere Oranje-spelers, had te veel tijd nodig en liet zich de kaas van het brood eten. Berghuis tekende nog voor een dreigend schot en een kopbal van Daley Blind op een voorzet van Cody Gakpo ging net naast.

Cody Gakpo Ⓒ ANP/HH

Ook na rust was de eerste goede kans voor Oranje. Een kopbal van Van Dijk ging over. Het Nederlands elftal bleef stroef voetballen. Er zat weinig tempo in de wedstrijd en Senegal was vaak de meerdere in de fysieke duels. Van Gaal besloot na een uur Memphis in te brengen in een poging de wedstrijd open te breken, maar Oranje bleef stroef voetballen, terwijl Senegal wat meer zijn tanden liet zien. Noppert moest redding brengen op schoten van Boulaye Dia en Idrissa Gueye. Het spelniveau zakte steeds verder weg, maar toch diende zich nog een verlossend moment aan voor Oranje, toen Gakpo het Nederlands elftal in extremis naar de winst kopte, waarmee de WK-missie van Van Gaal in Qatar toch met de gewenste driepunter is begonnen. Diep in blessuretijd was daar nog Klaassen die aan alle onzekerheid een einde maakte: 2-0.