Antonio Conte smoort speculaties: ’Steven Bergwijn ontbrak vanwege blessure’

Op nieuwjaarsdag speelt Tottenham tegen Watford, maar ook dan kan Conte zich dus niet beroepen op Bergwijn. „Hij kreeg tegen Crystal Palace last van zijn kuit en heeft dus last van een blessure. Ook Giovani Lo Celso, Cristian Romero en Ryan Sessegnon zijn komend weekend afwezig.”

Ajax houdt de situatie van Bergwijn nauwlettend in de gaten. De club wil de aanvaller wel voor de rest van het seizoen huren. De afwezigheid van Bergwijn in de selectie van Spurs leidde dinsdag ook tot speculaties over een mogelijk snelle overgang van Bergwijn naar de club uit Amsterdam. Maar trainer Conte vertelde na het duel dus dat Bergwijn vanwege een kuitblessure niet mee naar Southampton was gegaan.

Conte was de afgelopen week erg positief over Bergwijn, die onder de begin vorige maand ontslagen Portugese coach Nuno Espírito Santo weinig speeltijd kreeg bij Spurs.

Gelijkspel bij Southampton

Zonder Bergwijn liet Tottenham dus twee punten liggen bij Southampton (1-1). De ploeg uit Londen speelde ruim een helft met een man meer. nadat Mohammed Salisu vlak voor rust met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. James Ward-Prowse bracht Southampton aan de leiding. Tottenham Hotspur kwam vervolgens niet verder meer dan een benutte strafschop van Harry Kane.

Tottenham blijft de nummer 6 van de Premier League, met 1 punt minder dan West Ham United dat wel twee duels meer heeft gespeeld. West Ham won dinsdag de uitwedstrijd tegen Watford (1-4). Emmanuel Dennis bracht Watford nog wel op voorsprong. Maar daarna hielpen Tomas Soucek, Said Benrahma, Mark Noble en Nikola Vlasic het bezoekende West Ham aan een redelijk eenvoudige zege.

Crystal Palace was in eigen stadion veel te sterk voor hekkensluiter Norwich City (3-0). Odsonne Edouard, Jean-Philippe Mateta en Jeffrey Schlupp maakten de doelpunten voor de thuisploeg, waar Jaïro Riedewald op de bank bleef. Doelman Tim Krul ontbrak bij Norwich na een positieve coronatest.