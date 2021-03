Adil Auassar ergert zich aan VAR, ’schijtregel’ en kritische Gert-Jan Verbeek

De middenvelder was na afloop flink pissig. ,,Ik weet het niet, man...”, stelde Auassar voor de camera van ESPN, doelend op het feit dat de bal op de stip was gegaan. ,,Ik zei nog: volgens mij schiet hij hem tegen mijn arm aan.”

Danny Makkelie was het voorval aanvankelijk ontgaan, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter legde de arbiter de bal alsnog op de stip. Auassar: „Schijt-VAR ook joh, echt schijt-VAR. Ik zweer het. Je kan niet verdedigen met de handen op je rug, als je naar de bal loopt. Het is een schijtregel dan. Makkelie gaf zelf nog aan dat hij het vervelend vond. Maak dan je eigen keuze, man.’’

Vervolgens ergerde Auassar zich groen en geel aan analyticus Gertjan Verbeek. De voormalig trainer van onder meer sc Heerenveen en Feyenoord bracht tijdens het interview in dat Sparta niet best voor de dag was gekomen in Emmen en een overwinning ook helemaal niet verdiende. ,,Ik ben hier ook niet om jou te vermaken”, counterde Auassar. „Ik ben hier voor de drie punten.’’