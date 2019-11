Murray is er gewoon bij tegen Nederland

Tallon Griekspoor, die de voorkeur krijgt boven Botic van de Zandschulp, neemt het op tegen de 32-jarige Schot. Voor Griekspoor komt daarmee een droom uit. De 22-jarige Nieuw-Venneper is groot fan van Murray, die is teruggekeerd van een heupoperatie. In de tweede partij van de dag staat Robin Haase tegenover Daniel Evans.

Voor de dubbel staan voorlopig Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof op papier. Dat was dinsdag ook het geval, maar toen kwam uiteindelijk het duo Rojer/Haase de baan op. Bij de Britten worden waarschijnlijk Neal Skupski en Jamie Murray opgesteld.

Oranje moet winnen van Groot-Brittannië om een kans te houden op een plek in de kwartfinales. Dinsdag begon het Nederlands team de Davis Cup met een 2-1 nederlaag tegen Kazachstan. Het duel met de Britten begint om 11.00 uur. De ploeg van captain Leon Smith komt voor het eerst in actie.