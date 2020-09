Novak Djokovic tegen Diego Schwartzmann in finale in Rome

Djokovic maakte in de eerste set een achterstand van 5-3 ongedaan. Op 5-4 voor Ruud werkte de nummer 1 van de wereld twee setpunten weg. Met een slordige twaalfde game deed Ruud Djokovic de set cadeau. In de tweede set was één break doorslaggevend.

In 2015 won Djokovic het masterstoernooi van Rome voor het laatst. In 2016, 2017 en 2019 verloor hij de eindstrijd. Vorig jaar ging de titel naar Rafael Nadal, die zaterdagavond verloor van Schwartzman.

Schwartzmann

Maandag neemt Djokovic het in de finale op tegen de Argentijn Schwartzman, die zich in Rome voor de eerste keer in zijn carrière heeft geplaatst voor de finale van een masterstoernooi.

De 28-jarige Argentijn was in een halve eindstrijd van 3 uur en 15 minuten in drie sets te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov: 6-4, 5-7, 7-6 (4).

Shapovalov leek op weg naar de finale, maar op 5-4 verzuimde hij om het op eigen service af te maken. Beide spelers leverden in de spannende derde set drie keer hun servicegame in. In de tiebreak kwam een aantal fouten Shapovalov duur te staan. Schwartzman won 113 punten, Shapovalov won er 112.

Onlangs verloor Schwartzman, de nummer 15 van de wereld, op de US Open nog in de eerste ronde.

Simona Halep

Tennisster Simona Halep heeft voor de derde keer de finale bereikt op het graveltoernooi van Rome. De nummer 2 van de wereld rekende in de halve finales in drie sets af met de Spaanse Garbiñe Muguruza: 6-3, 4-6, 6-4. De partij, waarin de breaks over en weer vlogen, duurde ruim 2 uur.

Muguruza sloeg niet alleen 35 winners, maar ook 37 onnodige fouten. De Spaanse leverde maar liefst negen keer haar service in. Halep deed dat zeven keer.

Halep sloeg de US Open over. Ze bleef in Europa om zich voor te bereiden op Roland Garros. Halep won afgelopen maand het graveltoernooi in Praag en zegevierde eerder dit jaar ook in Dubai.

De Roemeense stond in 2017 en 2018 ook in de finale in Rome, maar steeds stapte ze als verliezer van de baan. Maandag gaat Halep voor de derde keer proberen om te winnen in de Italiaanse hoofdstad. Ze treft in de finale de Tsjechische titelhoudster Karolina Pliskova, die haar landgenote Marketa Vondrousova met 6-2, 6-4 de baas was.

Pliskova, die zich dit weekend afmeldde voor het WTA-toernooi van Straatsburg, was vorig jaar in Rome in de finale te sterk voor de Britse Johanna Konta.