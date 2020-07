Exit Jaap Stam met FC Cincinnati na missers Jürgen Locadia

Jaroslaw Niezgoda opende in de 67e minuut de sccore voor Portland waarna Locadia tien minuten voor tijd de stand weer gelijk trok uit een prima ingeschoten penalty: 1-1.

Megakans

In de spannende slotfase kreeg hij nog een niet te missen kans (na aangeven van oud-Ajacied Siem de Jong) om de wedstrijd te beslissen, maar de megakans was niet aan Locadia besteed en hij schoot over.

In de beslissende stafschoppenserie benutte De Jong de eerste penalty nog wel, maar Locadia faalde dit keer. Omdat ook de vierde strafschop van FC Cincinnati van aanvoerder van Kendall Waston er niet in ging (hoog over), trok Portland aan het langste einde.

Eerder al werd Frank de Boer met Atlanta United vroegtijdig uitgeschakeld in het MLS is Back Tournament. Het kostte hem uiteindelijk zijn baan.