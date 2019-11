Nieuwe baan voor Thierry Henry

Henry voetbalde zelf aan het einde van zijn loopbaan ook in de MLS, bij New York Red Bulls. Daarvoor kwam hij lange tijd uit voor Arsenal (1999 tot 2007) en FC Barcelona (2007 tot 2010). Na zijn loopbaan werd Henry assistent-trainer van de Belgische nationale ploeg, die bij het WK van 2018 in Rusland als derde eindigde. Bij Monaco, zijn eerste baan als hoofdcoach, volgde vervolgens al snel ontslag.

Henry wordt maandag gepresenteerd in Canada en begint halverwege januari met zijn elftal de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.