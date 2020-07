Lille en Ajax bereiken akkoord over Sven Botman

Sven Botman, hier in 2018 in actie voor Jong Ajax tegen Roda JC Ⓒ ANP/HH

Zonder één minuut in Ajax 1 te hebben gespeeld, maakt Sven Botman (20) een transfer naar een Europese topcompetitie. OSC Lille bereikte overeenstemming met Ajax over de transfersom van de linksbenige verdediger, die in Noord-Frankrijk een contract voor vijf seizoenen zal tekenen.