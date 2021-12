Ongekend ’ochtendritueel’ bij vroege training voetbalclub Quick Boys

Zo trokken donderdagochtend honderden fans van amateurclub Quick Boys uit Katwijk naar het trainingscomplex om het eerste elftal tijdens de naar de vroege ochtend verplaatste training een hart onder de riem te steken. Er werden fakkels afgestoken en liederen gezongen.

,,Mooi toch?’’, lachte trainer Edwin Grünholz van de club uit de Tweede Divisie in gesprek met het Leidsch Dagblad. ,,Al zegt mijn vrouw dat ik niet helemaal goed ben.’’ ,,Als je eenmaal op het veld staat, ben je niet meer bezig met hoe laat het is’’, zegt Grünholz. ,,Al doen we nu wel een andere training dan normaal. Geen tactische dingetjes bijvoorbeeld. Een partijtje vindt iedereen altijd leuk.’’

Veel sportverenigingen zien zich momenteel genoodzaakt om de vaste avondtrainingen naar de ochtend te verschuiven. Overdag is vaak geen tijd, omdat leden naar school moeten of moeten werken.

Wedstrijden mogen overdag in principe doorgaan, maar de KNVB heeft voor komend weekeinde al besloten om het amateurvoetbal gedeeltelijk stil te leggen. In de prestatieve competities (A-categorie) is het reguliere programma voor jeugd en senioren geschrapt. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal gespeelde duels per team recht te trekken.

Bekijk ook: KNVB legt amateurvoetbal komend weekeinde deels stil

Spakenburg

De maatregelen zorgen vooral in Spakenburg voor veel ophef. Voetbalclub Spakenburg is één van de acht amateurclubs in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker en mag daardoor wél in de avonduren trainen. Grote rivaal IJsselmeervogels, ook een tweededivisionist, is niet actief in het bekertoernooi en mag ’s avonds dus niet het veld op.

„Dat zij de komende weken wel mogen blijven trainen en hun spelers fit kunnen houden is oneerlijk. Het is je reinste competitievervalsing”, brieste IJsselmeervogels-coach Gert Peter de Gunst.

Tweede Kamer

Een flink deel van de Tweede Kamer is het er niet mee eens dat de amateursport wordt geraakt door de huidige maatregelen. Ook omdat een gezonde levenstijl zorgt voor een beter afweersysteem. D66, CDA, SP, DENK, GroenLinks en JA21 wilden daarom woensdag van het demissionaire kabinet onder meer weten wat voor effect valt te verwachten.

Premier Mark Rutte bleef erbij dat een uitzondering voor de amateursport een slecht idee is, omdat het volgens hem betekent dat grote groepen zich gaan verplaatsen. Met ’heel veel bewegingen en contacten’ tot gevolg.