Ook Duits bondscoach Joachim Löw luidt noodklok over overvolle voetbalkalender

De overvolle kalender voor Europese (top)clubs zorgde de voorbije jaren al voor de nodige ophef. Dit seizoen, waarin er als gevolg van de coronacrisis nauwelijks rustmomenten zijn en wedstrijden elkaar in recordtempo opvolgen, laait de discussie opnieuw fel op. Zeker omdat volgende zomer het EK voor de deur staat. Löw roept alvast op om de huidige kalender te herbekijken.

„Zij die voor het speelschema verantwoordelijk zijn moeten beslissingen nemen, want de kalender is in het algemeen te vol”, verklaarde Löw, die zich met de Mannschaft klaarstoomt voor de oefeninterland van woensdag tegen Tsjechië in Leipzig.

Dubbeltje op zijn kant

„Je voelt duidelijk aan dat het een dubbeltje op zijn kant wordt. Er komen koude maanden aan met zware weersomstandigheden, waarin de spelers zullen moeten blijven trainen en om de drie dagen wedstrijden spelen. Elke trainer moet daar dus slim en voorzichtig mee omspringen, als hij in maart-april nog frisse en fitte voetballers wil.”

„We moeten het seizoen zo indelen dat het redelijk blijft”, vervolgde Löw, die anders een blessuregolf vreest. „Als we dat nalaten, hebben we volgend jaar een enorm probleem.”

Na de oefeninterland met Tsjechië speelt Duitsland in de Nations League in Leipzig tegen Oekraïne (14 november) en in Sevilla tegen Spanje (17 november).