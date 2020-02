Arsène Wenger nuanceert uitspraken over aanpassing buitenspelregel

Hij opperde eerder in Britse media dat er wat hem betreft niet meer wordt gevlagd voor buitenspel als spelers zich met een klein deel van hun lichaam tussen de keeper en de laatste verdediger van de tegenpartij bevinden. Hij wil daarmee voorkomen dat er sprake is van millimeterwerk, zeker ook voor de videoscheids (VAR). Er is momenteel veel discussie over de buitenspelregel, met name in Engeland, omdat doelpunten werden afgekeurd als een speler bijvoorbeeld met een klein deel van zijn schouder in buitenspelpositie stond.

De uitlatingen van Wenger zorgden voor de nodige ophef waarna later op woensdag een nadere toelichting volgde. „Mijn doel is om continu na te denken over manieren om ons spel te verbeteren en we moeten niet bang zijn om ze in het openbaar te bespreken”, zei de voormalige topcoach in tweede termijn. Wenger voegde eraan toe dat hij beseft dat aan wijzigingen in de reglementen een heel proces voorafgaat bij de IFAB, de instantie die in het voetbal over de spelregels gaat.

Volgens een bestuurslid van de IFAB staat het onderwerp waar Wenger over sprak niet op de agenda van de eerstvolgende vergadering op 29 februari. De IFAB-woordvoerder sloot mede daarom een snel besluit over een aanpassing van de buitenspelregel uit.