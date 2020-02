Arsène Wenger pleit voor aanpassing buitenspelregel

De Franse voetbaltrainer, die tegenwoordig bij de mondiale bond FIFA verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de sport, wil dat er niet meer wordt gevlagd voor buitenspel als spelers zich met een klein deel van hun lichaam tussen de keeper en de laatste verdediger van de tegenpartij bevinden.

„Er zijn situaties geweest waarbij iemand slechts een fractie van een centimeter of een neuslengte buitenspel stond. Dat is wat mensen vervelend vinden aan de VAR”, zei Wenger. „Er is ruimte om de regel te veranderen, dus laten we dat snel doen. Ik wil dat spelers in de toekomst geen buitenspel meer staan als delen van het lichaam waarmee gescoord kan worden in lijn zijn met de laatste verdediger.”

Wenger wil zo voorkomen dat er sprake is van millimeterwerk. Met name in Engeland is er veel discussie over de buitenspelregel omdat doelpunten werden afgekeurd als een speler bijvoorbeeld met een klein deel van zijn schouder in buitenspelpositie stond.

Mogelijk treedt de nieuwe regel al tijdens het komende EK in werking. Op 29 februari voert de mondiale spelregelcommissie IFAB overleg.