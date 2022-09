Glory zet vrouwen in zonnetje: Van Soest co-main event naast Hari en Overeem

Sport

VIDEO Errens verliest nipt bij UFC-debuut: ‘In mijn hoofd stond ik al bij Louis Vuitton’

Bij zijn UFC-debuut in Parijs is Jarno Errens er niet in geslaagd om te winnen. De Fransman William Gomis bleek voor eigen publiek simpelweg net iets meer door de wol geverfd, al kwam de Limburger in de slotfase nog even dicht bij de zege met een ultieme poging.