’Ik zie Kiki liever winnen in Tokio dan op Roland Garros’

De twee beste Nederlandse tennissters aller tijden: Kiki Bertens en Betty Stöve. Ⓒ FOTO’S MATTY VAN WIJNBERGEN & AFP

RIDDERKERK - Het olympisch vuur brandt bij Kiki Bertens nu nog als een bescheiden waakvlam, maar de 28-jarige Nederlandse doet volgend jaar in Tokio wél een nieuwe poging om de Spelen in haar hart te sluiten. Met haar toezegging heeft de Nederlandse equipe er in Japan een medaillekandidate bij. Dit tot genoegen van Betty Stöve, de beste Nederlandse tennisster uit de vorige eeuw.