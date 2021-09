Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik zou supervereerd zijn’ Mark Flekken vol spanning: zit hij bij Oranje of niet?

Door Yorick Hokke

Mark Flekken beleeft op 28-jarige leeftijd zijn doorbraak in de Bundesliga en hoopt bij de definitieve selectie van Oranje te zitten. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Het is een bijzondere week voor Mark Flekken, de Limburgse doelman die ineens op de radar staat van bondscoach Louis van Gaal. De 28-jarige sluitpost van SC Freiburg hoort in de komende dagen of hij voor het eerst in zijn leven deel uitmaakt van de definitieve selectie van het Nederlands elftal, voor de WK-kwalificatieduels met Letland (8 oktober) en Gibraltar (11 oktober). „Ik kijk er naar uit. Mijn telefoon staat niet op stil. Ik zie wel of er een Nederlands nummer op mijn beeldscherm verschijnt.”