Dankzij een coproductie van Frenkie de Jong en Lionel Messi boekte FC Barcelona een benauwde overwinning op Levante in La Liga: 1-0. Messi rondde een kwartiertje voor tijd fraai af op aangeven van de Nederlandse middenvelder. In de Spaanse kranten krijgt De Jong de nodige complimenten voor zijn optreden in Camp Nou.