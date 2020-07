Red Bull-situatie lijkt duidelijk: Hier moet Verstappen het mee doen

Een pijnlijke constatering na slechts twee races in Oostenrijk, maar op pure snelheid lijkt de strijd voor Max Verstappen dit jaar al gestreden. Ⓒ GETTY IMAGES

BOEDAPEST - Op de Hungaroring in Boedapest hoopt Max Verstappen dit weekeinde in ieder geval het gevecht aan te kunnen gaan met Mercedes. Maar het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas over een heel seizoen verslaan? Het lijkt een utopie. De huidige reglementen in de Formule 1 maken het er voor Red Bull Racing en motorleverancier Honda niet makkelijker op.