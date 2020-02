Spelers Feyenoord herdenken Carlo de Leeuw met speciale shirts

Bij het betreden van het veld droegen de voetballers shirts met daarop de tekst 'Carlito, voor altijd in ons hart, amigo'. Daarna verzamelden de spelers en stafleden zich in een kring.

Oud-profvoetballer De Leeuw, sinds 2000 de vaste materiaalman van het eerste elftal van de Rotterdammers, overleed op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van tongkanker.

De uitvaart van De Leeuw vindt op verzoek van hemzelf en zijn familie in besloten kring plaats. Feyenoord heeft een condoleanceregister geopend die in het Maasgebouw van stadion De Kuip getekend kan worden. Er is ook een onlinecondoleanceregister.