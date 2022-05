Bijzonder: voor het eerst fluit vrouwelijke arbiter duel in Arabische voetbalwereld

Dat maakte de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) vrijdag bekend. Haar aanstelling is een primeur in Marokko en in de gehele Arabische wereld.

De 34-jarige Karboubi is sinds 2016 actief als professioneel scheidsrechter en was ook de eerste vrouw die deel uitmaakte van de arbitrage in een mannenwedstrijd in Marokko. In de finale van de Afrika Cup, eerder dit jaar tussen Senegal en Egypte, maakte ze deel uit van het VAR-team.

Vrouwelijke scheidsrechters zijn aan een opmars bezig in het professionele mannenvoetbal. Stéphanie Frappart werd zaterdag ook de eerste vrouw die als scheidsrechter mocht optreden in de Franse bekerfinale.

