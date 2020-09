Duivelse Søren Kragh Andersen doet het weer

Søren Kragh Andersen. Ⓒ EPA

CHAMPAGNOLE - Champagne in Champagnole. Dat smaakt beter dan in welke andere aankomstplaats van de 107e Tour de France ook. „Reken maar dat er vanavond een flesje opengaat”, sprak Søren Kragh Andersen buitengewoon monter na zijn dubbeslag in deze ronde, die wederom tot stand kwam na een geslaagde uitvoering van een ’s morgens doorgesproken plannetje. „Twee ritoverwinningen in een Tour, dat verzin je niet.”