Esther Vergeer: ’Bibian heeft zóveel onmogelijks gepresteerd’

„We hadden veel raakvlakken en hebben vanuit onze Foundations, als sporters en mens regelmatig met elkaar gespard. Bibian was een fantastisch mens, supersterk en superlief. Vreselijk en zó oneerlijk dat het haar moest overkomen, maar aan de andere kant was zij juist de persoon die vanuit haar situatie zoveel mensen heeft kunnen raken. Zij heeft zóveel onmogelijks gepresteerd, de wereld laten zien hoe positief je in het leven kunt staan. Dat zijn grootse boodschappen. Zo zal ik haar altijd herdenken, alsmede wat ze voor de paralympische sport heeft betekend. Ook al hebben ze ernaartoe kunnen werken, voor de achterblijvers is er het verdriet. ’Je mag huilen, maar blijf er niet in hangen’, zei Bibian. Die levensles heeft ze hen en ons allemaal meegegeven.”

Kijk naar mogelijkheden

Prothesemaker Frank Jol bouwde negentien jaar geleden niet alleen haar eerste sportprothese, maar daar werd ook de basis gelegd voor een vertrouwensband: „Eenmaal in gesprek ontstond meteen een visie, over kijken naar mogelijkheden. Ze was niet alleen een mooie intelligente meid, maar bleek een multiple talent te zijn. Het leven lachte haar toe, maar ook na de beenamputatie trad Bieb het leven tegemoet met open vizier.”

„Twee weken geleden was ik bij haar, hebben we samen, op haar bed liggend, wat gegeten en spraken onder meer over het leven en de dood. Er zijn weinig échte mensen en zij was echt. Ze is in de media niet anders dan zij in werkelijkheid is, dat maakte haar een bijzonder mens. Haar moeder heeft dat ook, dus het is genetisch bepaald.”

Bibian Mentel opende onlangs nog haar eigen Cruyff Court Ⓒ ANP/HH

„Het ging ook over dat we de dood in het leven moeten omarmen. De dood komt nooit gelegen, maar kan ook iets moois hebben, zoals in haar geval. Zij maakt een omgekeerde kraamvisite mee, had haar dierbaren om zich heen tijdens het afscheid nemen. Zelfs in die laatste periode inspireerde zij nog.”

"Wat ons nog meer bond was de missie om mensen binnen hun beperking onbeperkt te laten zijn"

„Ik heb haar medailles zien winnen, wereldkampioen zien worden. Wat ons nog meer bond was de missie om mensen binnen hun beperking onbeperkt te laten zijn en in de wereld van hulpmiddelen vooral naar functionaliteit te kijken en dat zelf te reguleren. Dan kost het per saldo minder, maar dat betekent dat er in de huidige markt van zorgverzekeraars enkele heilige huisjes omgeworpen moeten worden. Maar dan geef je iemand wél vrijheid van keuze. We deelden die missie, dat we de nieuwe generatie niet beperkt laten zijn omdat ze een beperking hebben. Zij geeft mij extra draagkracht om deze projecten op te zetten en te voltooien. Dat gaan we postuum met haar Foundation voortzetten, dat heb ik haar beloofd. We moeten iets met haar erfgoed doen. Ik kan haar niet meer knuffelen, maar zij wordt straks levendiger dan ze de laatste periode wilde zijn.”

„Onlangs gaven de doktoren haar meer tijd, zelfs zoveel dat ze een nieuwe operatie wilden plannen. Ze leek opnieuw de wetenschap te tarten. Aan het einde van het consult gaf zij aan dat ze toch wat last had. Toen kwam die boodschap, dat het nog maar een paar dagen of weken kon duren. Dankzij een medicijn kon het nog even worden gerekt en zag ik die twinkeling weer in haar ogen. Heel mooi, hoe wreed het ook klinkt.”

„Bibian heeft mij als kind meegenomen naar de sneeuw, voor trainingsstages en wedstrijden in het buitenland. Zij heeft me de sport laten zien”, zegt Chris Vos, winnaar van zilver op de Spelen van Pyeongchang, over zijn snowboardmoeder. „Ze leerde mij wat het is om je droom na te jagen.” Vos stond daardoor in 2014 als zestienjarige deelnemer op de Spelen van Sotsji en zag Mentel van dichtbij goud winnen. ,

,Wat ze allemaal heeft moeten doorstaan en hoe zij met die tegenslagen omging, dat is bijzonder, bizar. Het is zó zonde dat ’Bieb’ niet langer haar geliefde ’outdoor-dingen’ kon doen en heel verdrietig dat het zo moet eindigen. Zij bracht mij de normen en waarden van het snowboarden bij, maar ook als mens en daar ben ik haar heel dankbaar voor. Het had niet zo mogen aflopen. Net als Bibian haal ik bij tegenslagen rust uit het snowboarden, haal ik energie uit het draaien van mooie bochten, dus ook nu: die bochten ga ik straks voor haar maken. Ik moet het omzetten in iets positiefs, in de geest van Bibian. Carpe diem, pluk de dag. Die woorden, dat is Bieb, zo zal ik haar altijd herinneren.”