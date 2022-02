’Wondervlees’ stuwt Zwitserse skiërs op tot grote hoogte in olympische bergen in China

Gisin keek na de afdaling tegen een enorme achterstand aan op Christine Scheyer, maar excelleerde op de slalom. Ze maakte het prachtige skitoernooi voor de Zwitsers er nog maar wat mooier op. Haar landgenoten Corinne Suter, Beat Feuz (beiden afdaling), Lara Gut-Behrami (super-G) en Marco Odermatt (reuzenslalom) boekten eerder al succes van goud.

Coach van de Zwitsers, Beat Tschuor, lichtte met een knipoog een tipje van de sluier op over het geheim van zijn skiërs. „We hebben niks anders gedaan in de wereldbeker, gewoon rustig blijven. En we hadden wat vlees bij ons. Dat heet Bundnerfleisch. Het is perfect. Dat helpt. We hebben het meegesmokkeld in onze laarzen. Geen bier drinken, en ook goed eten is belangrijk.”

Tschuor prees Gisin, die ook al brons had veroverd op de Super-G. „Ze is bijzonder koel en enorm professioneel. Ze kan overal winnen en is de ultieme skiester.”