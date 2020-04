AZ speelt voor paashaas en verrast oudere fans

En zo stonden de Alkmaarse supporters op leeftijd in de deuropening ineens oog in oog met bezorgers Teun Koopmeiners, Ron Vlaar, Marco Bizot, Dani de Wit en Ferdy Druijf.

De spelers van AZ kwamen de door supermarktketen Vomar aangeboden pakketten hoogstpersoonlijk bij de fans langsbrengen. De aangenaam verraste seizoenkaarthouders werden getrakteerd op een paasstol, chocolade, koekjes en vers sap.

Ook AZ’s Algemeen Directeur Robert Eenhoorn en Vomar-collega Aart van Haren staken hun handen uit de mouwen. ,,Het coronavirus houdt ons allemaal dagelijks bezig, zeker ook de ouderen in onze samenleving die in de risicogroep vallen”, zegt Eenhoorn. ,,Daarom wilden we onze oudere seizoenkaarthouders een hart onder de riem steken.”

Teun Koopmeiners op weg naar een seizoenkaarthouder Ⓒ Ed van de Pol