Tevreden Kamminga klaar voor finale: ’Maar ik had wel wat zenuwen’

Zaterdag kwalificeerde de 26-jarige zwemmer zich als derde met een tijd van 58,89. „Ik heb mijn races vandaag allebei gewonnen, dus dat is fijn”, doelde een tevreden Kamminga op zijn serie eerder op de zaterdag en zijn halve finale zaterdagavond. In de andere halve finale waren alleen Nicolo Martinenghi (58,46) en Nic Fink (58,55) sneller dan de Nederlander.

Plan

Kamminga kon niet ontkennen dat er vlak voor de race zenuwen door zijn lichaam gierden. „Die waren er wel ja”, gaf hij lachend toe. „Normaal heb ik er niet zoveel last van, vlak voor de race viel het wel weer mee en eenmaal in het water waren ze gelukkig helemaal weg.” Voor de finale heeft hij zijn plan al voor ogen: „Lekker racen en net als vandaag winnen. Laten we dat zondag weer doen.” Casper Corbeau haalde de finale niet. Hij noteerde een tijd van 1,00.24 en werd dertiende.

Mocht Kamminga er zondag in slagen om zijn eerste wereldtitel te bemachtigen, dan zou dat een historische prestatie zijn. Slechts één Nederlandse man veroverde eerder een WK-titel in het 50 meter-bad. Het lukte alleen Marcel Wouda in 1998.

Bijrol estafettevrouwen

De Nederlandse vrouwen eindigden op de estafette 4x100 vrije slag als zevende. Het viertal Marrit Steenbergen, Tessa Giele, Kim Busch en Valerie van Roon kwam uit op een tijd van 3.38,18 minuten. Het goud ging naar Australië in 3.30,95. Canada werd tweede voor Verenigde Staten. De zwemsters waren iets langzamer dan in de series zaterdagochtend, waar ze 3.37,56 klokten. Daarmee plaatsten ze zich als zesde voor de finale.

De Amerikaanse mannen grepen de wereldtitel op de 4x100 meter vrije slag. Met 3.09,34 zat een wereldrecord er net niet in. Het zilver was voor Australië, Italië pakte brons.