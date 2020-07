Virgil van Dijk: van afwasser tot inspirerend voorbeeld

Virgil van Dijk is de rots in de branding bij Liverpool. Ⓒ BSR Agency

Het kan momenteel niet op voor Liverpool. Woensdag werd het elftal van succestrainer Jurgen Klopp voor de vierde keer in dertien maanden gehuldigd. Na het winnen van de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubteams werden The Reds nu in het zonnetje gezet vanwege de eerste landstitel in 30(!) jaar. Zodoende kwam voor de supporters een einde aan een lange, pijnlijke periode van wachten. Virgil van Dijk, die zich in woord en daad al vaker een voorbeeld toonde, schotelde de fans na afloop een inspirerende boodschap voor.