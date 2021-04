Wisselvallige Michael van Gerwen wel op koers in Premier League

Michael van Gerwen in zijn partij tegen Glen Durrant Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na negen speelronden in de Premier League Darts zijn de eerste kaarten geschud. Titelverdediger Glen Durrant en Rob Cross behoren niet tot de top-8 in de eerste groepsfase en zijn uitgeschakeld. Michael van Gerwen ligt op koers om in mei voor de achtste keer de play-offs te bereiken, maar dan zal hij in de volgende ronde van het toernooi minder grillig moeten presteren. Hoe verging het De Groene Sloopkogel tot nu toe?