Ajax-aanvoerder Tadic krijgt van ’oude bekende’ harde kritiek: ’Nu is het zeuren, zeiken, janken’

,,Tadic was in zijn FC Groningen-tijdperk een geweldige prof, een sieraad binnen onze club. Nu is het zeuren, zeiken en janken. Ga eens voetballen, je bent nog steeds een geweldige speler”, zo schrijft hij op Twitter. Tadic liet zich tijdens de verloren bekerfinale regelmatig door emoties meeslepen en dat zint Nijland totaal niet.

En dat, terwijl Nijland de man was die de Serviër naar Nederland haalde in 2010. Hij kwam over van FK Vojvodina. de toen 22-jarige Tadic verkaste na twee jaar FC Groningen naar FC Twente. Via Southampton belandde Tadic in de zomer van 2018 bij Ajax, waar hij zijn grootste successen vierde.