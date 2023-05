Toulouse zet Aboukhlal uit selectie na beschuldiging vrouwonvriendelijke opmerking

„Geconfronteerd met de zware beschuldigingen door RMC Sport moet Aboukhlal in afwachting van de resultaten van een intern onderzoek apart van de selectie trainen”, meldt Toulouse. De 23-jarige international van Marokko verruilde AZ afgelopen zomer voor de Zuid-Franse club.

RMC Sport berichtte maandagavond over een opmerking van Aboukhlal tijdens het vieren van de winst van de Franse beker in het gemeentehuis in Toulouse. Toen locoburgemeester en wethouder Sport Laurence Arribagé de spelers om stilte vroeg, zou Aboukhlal volgens de zender hebben gezegd: „Thuis praten vrouwen niet zo tegen mannen.”

Meerdere getuigen

De locoburgemeester liet aan RMC Sport weten dat er niet veel aan de hand was geweest, maar de zender zegt meerdere getuigen te hebben van het incident.

Aboukhlal ontbrak zondag in de wedstrijdselectie van Toulouse voor het duel met FC Nantes. De voormalige speler van PSV en AZ weigerde te spelen in een shirt waarvan de rugnummers dat weekeinde, net als bij alle andere teams in de Franse voetbalcompetitie, regenboogkleuren hadden.