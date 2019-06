Streppel kiest voor avontuur in Midden-Oosten

De 49-jarige Nederlander bereikte zondag met Al Jazira een akkoord over een contract voor een jaar. Streppel begint volgende maand aan zijn nieuwe klus met een trainingsperiode van drie weken in Nederland.

Streppel vertrok vorig jaar zomer na twee jaar bij sc Heerenveen. Daarna was de oud-profvoetballer nog een tijdje coach bij Anorthosis Famagusta. Eerder werkte Streppel bij Helmond Sport en Willem II. Hij was nu een kandidaat om bij VVV-Venlo de vertrokken Maurice Steijn op te volgen. Steijn is ook vertrokken naar de Verenigde Arabische Emiraten. Hij wordt hoofdtrainer bij Al-Wahda.

„We hebben bewust voor een Nederlandse trainer gekozen. We willen voetballend beter worden”, zegt Ayed Mabkhout Al Hajeri, voorzitter van Al Jazira.