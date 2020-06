Burgemeester van Eindhoven met PSV om tafel over hervatten voetbal

„Spreekkoren vormen een enorm dilemma”, zei burgemeester John Jorritsma van Eindhoven woensdagavond op Omroep Brabant in een reactie op de persconferentie van premier Rutte over versoepeling van de coronamaatregelen. Jorritsma is ook voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. „We moeten echt met elkaar kijken hoe daarmee om te gaan.”

In het PSV-stadion is onder normale omstandigheden plek voor 35.000 mensen, straks in coronatijd biedt het stadion ruimte voor zo’n 5000 of 6000 toeschouwers, schatte Jorritsma. „We moeten ervoor zorgen dat we niet groepen van dezelfde geluimdheid bij elkaar zetten, want dan krijg je die spreekkoren”, aldus Jorritsma.

Eerder verzette Jorritsma zich nog tegen het hervatten van de eredivisie. Woensdagavond plaatste hij zijn eerdere bezwaren in een nieuwe context: „Voetbal zonder publiek bestaat niet”, zei hij. „Maar het publiek gaat zich mengen in de stad.” Eerder zei hij in dit verband, dat dat kan leiden tot samenscholen, en „dan bereik je wat je niet wil.”