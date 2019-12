Alle topclubs nog in de KNVB-beker

Eerder op de avond verzekerde FC Utrecht zich ten koste van FC Groningen al van een vervolg in de beker. Daarmee zijn de zestien ploegen die gaan strijden voor een plaats in de kwartfinales bekend. De traditionele top 3 - naast Feyenoord ook Ajax en PSV - zit nog in het toernooi. Net als AZ, de huidige nummer 2 van de eredivisie.

Geplaatst voor achtste finales: Go Ahead Eagles, IJsselmeervogels, sc Heerenveen, Vitesse, TOP Oss, FC Eindhoven, Fortuna Sittard, Ajax, Heracles Almelo, Spakenburg, AZ, Willem II, NAC Breda, PSV, FC Utrecht en Feyenoord.

De loting is zaterdagavond.