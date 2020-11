’Lewis Hamilton wordt in 2021 Sir (!) Lewis Hamilton’

Er waren eerder al door vooraanstaande Britten en fans voorstellen gedaan om Hamilton te laten ridderen. Belastingtechnisch was in eerste instantie niet helemaal duidelijk of Hamilton, woonachtig in Monaco, daarvoor in aanmerking kon komen. Maar volgens de Britse tabloid heeft hij nu „zijn zaakjes op orde” en mag hij volgend jaar geknield voor koningin Elizabeth zijn ridderorde in ontvangst nemen.

„Dit is een eer die Lewis al zolang ontglipt is”, zegt een vriend van de Mercedes-coureur tegen The Sun. „Dit is voor hem een fantastisch einde van het meest geweldige seizoen ooit.”

Hamilton wordt na Jackie Stewart en Sterling Moss de derde Britse Formule 1-coureur die geridderd wordt. De 35-jarige coureur mag zich al wel lid in de Orde van het Britse Rijk (MBE) noemen. Die titel kreeg hij nadat hij in 2008 voor het eerst wereldkampioen werd.