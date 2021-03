Dramatisch weekeinde Bora-hansgrohe: op de valreep streep door Gent-Wevelgem

De Duitse wielerploeg stond al klaar aan de start bij Menenpoort in Ieper toen de beslissing viel, vanwege twee positieve coronatests. Afgelopen vrijdag moest de ploeg al verstek laten gaan voor de E3 Saxo Bank Classic na een positieve coronatest van Matthew Walls.

„Wij kunnen als organisator van Gent-Wevelgem deze quarantaine niet overrulen. Er werden zeventien mensen bij Bora-hansgrohe gedefinieerd als hoog risicocontact. Daar kon niets meer aan gewijzigd worden”, meldde Tomas Van Den Spiegel namens Flanders Classics, de organisator van Gent-Wevelgem.

Bora-hansgrohe is de tweede ploeg die zich heeft moeten afmelden voor Gent-Wevelgem, want ook Trek-Segafredo zag de start aan zich voorbij gaan door twee positieve coronagevallen. Bauke Mollema zou de koers al niet rijden, maar Koen de Kort wel. De Nederlander kan, net als titelverdediger Mads Pedersen, niet van start gaan. Ook de Belg Jasper Stuyven, vorig weekeinde winnaar van Milaan-Sanremo, moet passen.

Door positieve coronatesten binnen Trek-Segafredo kan titelverdediger Mads Pedersen zondag niet aan de start verschijnen van Gent-Wevelgem. Ⓒ HH/ BELGA

In een reactie laat de ploeg weten dat een teamlid op 26 maart positief heeft getest. „Daarna zijn alle andere nauwe contacten in isolatie gegaan. Het gehele team heeft daarna nog een extra PCR-test gedaan. Daaruit bleek dat nog een iemand besmet bleek te zijn. Daarna hebben we besloten om ons terug te trekken uit Gent-Wevelgem. Ondertussen blijven we verder testen voor we weer veilig kunnen terugkeren in de koers.”

De vrouwenploeg van Trek, met onder anderen Ellen van Dijk, gaat wel gewoon van start. De mannen- en vrouwenploeg zijn niet met elkaar in contact gekomen.