Trek-Segafredo niet aan de start van Gent-Wevelgem door positieve coronatesten

Bij Trek-Segafredo, waar Steven de Jongh ploegleider is, staan de Nederlanders Bauke Mollema en Koen de Kort onder contract. De Kort zou zondag wel van start gaan, maar Mollema niet. Ook de Belg Jasper Stuyven, vorig weekeinde winnaar van Milaan-Sanremo, moet de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

In een reactie laat de ploeg weten dat een teamlid op 26 maart positief heeft getest. „Daarna zijn alle andere nauwe contacten in isolatie gegaan. Het gehele team heeft daarna nog een extra PCR-test gedaan. Daaruit bleek dat nog een iemand besmet bleek te zijn. Daarna hebben we besloten om ons terug te trekken uit Gent-Wevelgem. Ondertussen blijven we verder testen voor we weer veilig kunnen terugkeren in de koers.”

De vrouwenploeg van Trek, met onder anderen Ellen van Dijk, gaat wel gewoon van start. De mannen- en vrouwenploeg zijn niet met elkaar in contact gekomen.