PSV smult weer van Zwitserse gatenkaas

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy gaf vooraf al aan dat dat een leuke bijkomstigheid is, maar dat PSV er absoluut niet tevreden mee zal zijn als dat na zes groepsduels uit de bus rolt. Het doel is om verder te gaan in de Europa League. De komende drie weken volgen de zwaardere affiches: Arsenal-uit, Arsenal-thuis en Bodo/Glimt-uit met een reisje boven de poolcirkel. Daarin zal PSV, dat na de 0-1 zege van Arsenal in Noorwegen, tweede staat met zeven punten uit drie duels, de huidige positie moeten zien te verdedigen.

Om de absentie van Luuk de Jong op te vangen had Van Nistelrooy tegen FC Zürich weer een nieuwe oplossing uit de hoge hoed getoverd. Na het uitvallen van Yorbe Vertessen met een spierblessure, had de PSV-trainer tegen SC Heerenveen Anwar El Ghazi naar het front gestuurd. Maar een basisplaats tegen FC Zürich was fysiek te veel gevraagd voor El Ghazi, waardoor ditmaal Guus Til het weer eens als nummer negen mocht proberen.

Armando Obispo viert de openingsgoal van de Eindhovenaren. Ⓒ ANP/HH

De middenvelder bakte er niet veel van als spits, maar een groot probleem was dat niet voor PSV, want het krachtsverschil was simpelweg te groot. Vooraf had de nieuwe Zürich-trainer Bo Henriksen als een Deense Emile Ratelband onophoudelijk positivo-teksten lopen ratelen, maar van het nieuwe elan dat de blondgelokte oefenmeester had gesignaleerd was op het veld niks terug te zien. De Zwitsers moesten het ook nog eens zonder supporters doen, want na rellen eerder op de dag en oponthoud bij het betreden van het stadion keerde het merendeel van de Zürich-aanhang alweer huiswaarts zonder de wedstrijd te bekijken.

Veel misten zij niet, want de Zürich-defensie was net zo’n Zwitserse gatenkaas als vorige week in het Alpenland. Aanvankelijk hield PSV als een schaatser die geprogrammeerd is om rondjes vlak te rijden een vergelijkbaar scoringsschema aan als in Zwitserland. Ditmaal was het Erick Gutierrez die in de 9de minuut de score opende door de rebound in te tikken na een goede kopbal van Armando Obispo. En net als vorige week stond het binnen het kwartier 2-0. De maker was ditmaal Joey Veerman.

Middenveld staat anders

Van Nistelrooy had ditmaal zijn middenveld anders gepositioneerd met Veerman en Ibrahim Sangaré als twee offensief ingestelde middenvelders met daarachter Gutierrez als controleur. Het functioneerde goed en evenals Veerman vond Sangaré al voor rust het doel. De Ivoriaan kopte de rebound binnen nadat doelman Yanick Brecher eerst nog een kopbal van Cody Gakpo had gestopt (3-0).

Joey Veerman maakt de 2-0. Ⓒ Pro Shots

Met de ruime voorsprong op zak besloot Van Nistelrooy in de rust Gakpo en Simons rust te gunnen met het oog op het intensieve programma in de laatste maand voor het WK met daarin nog acht wedstrijden. Na tien minuten in de tweede helft mocht ook Veerman zich bij dat gezelschap voegen na eerst nog de 4-0 te hebben gemaakt. Verderop in de wedstrijd gunde Van Nistelrooy ook Sangaré en Obispo nog wat rust.

Negende spits

Opvallend was dat Van Nistelrooy invaller Savio in de spits liet spelen, daarmee was de jeugdige Braziliaan na Luuk de Jong, Vertessen, Carlos Vinicius, Ismael Saibari, Guus Til, Xavi Simons, Cody Gakpo en Anwar El Ghazi al de negende speler die dit seizoen korte of langere tijd die positie invulde bij PSV.

Ook met een aantal wissels in de ploeg had PSV geen moeite met FC Zürich, al was het flitsende er wel vanaf. Toch voerde invaller El Ghazi de score nog op tot 5-0 met zijn eerste goal voor PSV. Doelman Walter Benitez, die voor rust een aantal knappe reddingen verrichtte, kwam niet meer in de problemen en hield voor de tweede keer achter elkaar en voor de derde keer dit seizoen zijn doel schoon. Een opsteker voor de doelman en de PSV-defensie, die dit seizoen al 24 tegengoals incasseerde, met het oog op het zware programma van de komende weken met onder andere twee duels met Arsenal, Ajax-uit en AZ-thuis.