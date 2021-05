Cor Pot klapt uit de school: ’Kökcü sloeg Berghuis voor zijn bek’

Het was al bekend dat het tussen de technische staf en de spelers niet altijd boterde. Na de verloren competitiewedstrijd bij SC Heerenveen stond Advocaat op het punt om zijn koffers te pakken. „Toen zei Dick: dit heeft geen zin, het is op mijn manier, anders stop ik ermee”, aldus Pot in de podcast Dick Voormekaar van VI.

„Dat heeft nog een tijdje voortgekabbeld en op een gegeven moment is het op het einde nog goed gekomen. Hij wilde uiteindelijk toch doorgaan. Je kunt niet altijd weglopen. Hij had zijn spullen al ingepakt. Zo zat hij erin”, aldus Pot. „We hebben hem overtuigd en op zijn gevoel ingespeeld. Toen had hij geen tranen, maar hij was wel down. Dat was ook na die wedstrijd bij Ajax. Toen is er het een en ander in de kleedkamer gebeurd, met Leroy Fer.”

Dick Advocaat bedankt Leroy Fer tijdens de gewonnen play-offs finale tegen FC Utrecht. Ⓒ ANP

Leroy Fer

„In de rust ging Fer helemaal uit zijn dak, Dick zei toen wat en is weggegaan. Hij was zo ontdaan, zo heb ik hem nog nooit gezien. Leroy was helemaal over de rooie, maar heeft daarna diverse keren Dick gebeld en zijn excuses aangeboden, dus dat heeft hij goed opgelost. Maar daar is bij Dick wel wat gebroken, na dat moment. Dat was een heel belangrijk moment.”

’Kökcü sloeg Berghuis voor zijn bek’

Ook tussen aanvoerder Steven Berghuis en Advocaat was er frictie. „Hij is een winnaar, die op het scherpst van de snede in alle opzichten traint en voetbalt. Dat wekte toch veel irritatie op. De spelersgroep heeft daar niks van gezegd. We hebben maar een keertje een vechtpartijtje gehad met Orkun Kökcü. Die sloeg hem wel gelijk op zijn bek. Het is goed voor hem dat hij af en toe op zijn plaats werd gezet. Buiten dat is het een hartstikke leuke gozer. Hij is heel sociaal. Toen ik die longembolie had, was hij de eerste die een berichtje stuurde. Maar hij kan ook het bloed onder je nagels vandaan halen. Hij heeft gedacht dat we beter waren dan we echt waren. Toen ik wat zei over de spelers van AZ, was hij er helemaal ontdaan van.”

Een dikke knuffel voor Steven Berghuis Ⓒ ANP

Of Advocaat blij is met de onthullingen van zijn assistent is de vraag. De voormalig bondscoach heeft zijn hele loopbaan de kaken op elkaar gehouden als het ging om kleedkamergeheimen of conflicten op het trainingsveld. Advocaat was er juist zo trots op dat hij zijn hele periode bij Feyenoord zondag in de finale van de play-offs mooi afsloot. Hij schoot na het laatste fluitsignaal vol van emotie en vond het prachtig dat hij juist van zijn aanvoerder Steven Berghuis een innige omhelzing kreeg. In de wetenschap dat het af en toe ook heeft geknetterd.