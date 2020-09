Live Eredivisie: Feyenoord snel op voorsprong

Volg via ons live scorebord de wedstrijden in de Eredivisie, met daarin de tussenstanden, de doelpuntenmakers en extra diepgaande statistieken. Lucas Woudenberg zorgde in de 22e minuut voor het eerste doelpunt in het nieuwe seizoen. Daarmee zette hij SC Heerenveen op voorsprong.

Ruim een half jaar geleden werd het Eredivisie-seizoen 2019/2020 abrupt afgebroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het wachten is voorbij, nu de Eredivisie zaterdagavond van start gaat.

Te beginnen om 18.30 uur in het Abe Lenstra Stadion, met SC Heerenveen tegen Willem II. De Tilburgers verzekerden zich vorig seizoen op bijzondere wijze van Europees voetbal. In de eindstand eindigde Willem II namelijk als vijfde, met drie punten meer dan FC Utrecht, dat wel een wedstrijd minder had gespeeld. FC Utrecht vond dat het recht had op het Europese-ticket, maar uiteindelijk kreeg de club nul op rekest.

Vanaf 20.00 uur is het tijd voor PEC Zwolle-Feyenoord. Een uur later trappen ook FC Twente en Fortuna Sittard af.

Verplaatst

Oorspronkelijk zou het startschot van de Eredivisie zaterdagmiddag vanuit Utrecht moeten komen, maar de KNVB besloot - op verzoek van AZ - de wedstrijd tussen de twee clubs uit te stellen, omdat laatstgenoemde met Europese verplichtingen zit. AZ moet dinsdag in Oekraïne aantreden tegen Dinamo Kiev in de voorronde van de Champions League.

In alle stadions zijn fans van de thuisspelende club overigens welkom. Al dienen zij wel strenge coronaregels na te leven, waaronder anderhalve meter afstand houden van elkaar. De stadions kunnen dus niet hun volledige capaciteit benutten.

Programma Eredivisie speelronde 1

Zaterdag

18.45 uur: SC Heerenveen - Willem II

20.00 uur: PEC Zwolle - Feyenoord

21.00 uur: FC Twente - Fortuna Sittard

Zondag

12.15 uur: FC Emmen - VVV-Venlo

14.30 uur: Sparta Rotterdam - Ajax

14.30 uur: Heracles Almelo - ADO Den Haag

16.45 uur: FC Groningen - PSV

16.45 uur: RKC Waalwijk - Vitesse

