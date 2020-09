Start Eredivisie: SC Heerenveen en Willem II trappen af

Willem II opent het nieuwe Eredivisie-seizoen met een bezoek aan SC Heerenveen. Ⓒ AANP/HH

Het is eindelijk weer zover! De bal in de Eredivisie gaat na 188 dagen stil te hebben gelegen weer rollen. Het is om 18.45 uur aan SC Heerenveen en Willem II de eer om het nieuwe seizoen in te luiden.