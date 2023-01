Premium Het beste van De Telegraaf

Alkmaarders maken aan hand van Sugawara sushi van Eagles AZ titelkandidaat? ’Dat mag jij opschrijven, wij blijven hier heel rustig onder’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

De AZ-spelers vieren in De Adelaarshorst de openingstreffer van de Griekse spits Vangelis Pavlidis. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

DEVENTER - Aan de hand van de uitblinkende Yukinari Sugawara heeft AZ geprofiteerd van de onverwachte misstap die PSV een dag eerder bij FC Emmen maakte. Het elftal van Pascal Jansen maakte in De Adelaarshorst een einde aan de indrukwekkende Eredivisie-reeks van Go Ahead Eagles (1-4) en zette de Eindhovenaren op vier punten achterstand. „Met twee assists en een doelpunt was dit persoonlijk een van mijn beste wedstrijden voor AZ”, straalde Sugawara, die zich de tegentreffer echter aanrekende.