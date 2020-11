Red Bull-coureur Alexander Albon heeft slechts één doel: ’Ik heb nog drie races’

„Ik heb nog drie races om te laten zien wat ik kan”, zegt de Thaise coureur, teamgenoot van Max Verstappen, in de aanloop naar de Grote Prijs van Bahrein. „De meeste coureurs hebben ook een plan-B, maar ik heb alleen plan-A: bij dit team blijven. Ik focus me op de komende drie races, verder denk ik nergens aan.”

Albon (24) staat ook in zijn tweede seizoen bij Red Bull wel heel nadrukkelijk in de schaduw van Verstappen. De Thai, geboren in Groot-Brittannië, wist pas één keer het podium te halen. Al geruime tijd wordt gespeculeerd over de toekomst van Albon. Red Bull zou graag een sterkere teamgenoot willen hebben voor Verstappen, zodat de Oostenrijkse renstal beter kan concurreren met Mercedes.

Als Albon moet vertrekken, dan zijn de Duitser Nico Hülkenberg en de Mexicaan Sergio Pérez - die weg moet bij Racing Point - de kandidaten om hem op te volgen. De 33-jarige Hülkenberg heeft dit jaar geen vast stoeltje in de Formule 1, maar viel wel al drie weekenden in bij Racing Point. Verstappen gaf intern tegenover de teamleiding desgevraagd al aan dat hij Hülkenberg een goede optie zou vinden als eventuele nieuwe kompaan.

De Formule 1-coureurs racen twee weken achter elkaar in Bahrein. Op 13 december is de laatste GP van het seizoen in Abu Dhabi. In de WK-stand neemt Albon de negende plaats in met 70 punten. Verstappen heeft 100 punten meer en staat op de derde plek.