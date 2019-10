Rentree Jensen onder de lat bij FC Utrecht

„Het aanwijzen van een bekerkeeper vind ik onzin. Daar doe ik niet aan”, aldus Van den Brom, die na de Europese uitschakeling eerder dit seizoen besloot om Jensen, die jarenlang eerste doelman was, te passeren voor Paes. De Deense goalie komt als tweede keeper nauwelijks aan spelen toe, omdat hij te oud is om voor Jong FC Utrecht in actie te komen.

Van den Brom heeft een brede selectie en zal rekening houden met de fysieke belasting bij de samenstelling van zijn team. Ook gezien de slechte staat van het kunstgrasveld in Rijssen neemt hij geen risico met spelers die lichte klachten hebben. Adrian Dalmau, Simon Gustafson, Rico Strieder en Jean-Christophe Bahebeck zijn sowieso niet inzetbaar. Enkele basisspelers van de afgelopen weken, onder wie Willem Janssen en Bart Ramselaar, zullen op de bank beginnen.

Het jeugdige talent Tommy St. Jago krijgt de kans zich te bewijzen en Van den Brom zal ook Simon Makienok speeltijd gunnen, als het wedstrijdverloop daar ruimte voor biedt. Makienok zat afgelopen zondag tegen Sparta voor het eerst in dertien maanden in de wedstrijdselectie na een langdurig gevecht met het blessurespook. Op Het Kasteel kwam Makienok nog niet in actie na langdurig te hebben warmgelopen, terwijl hij voortdurend werd toegezongen door het enthousiaste FC Utrecht-publiek.

„Als het had gemoeten, dan had ik hem daar al gebracht, daar is geen twijfel over. Maar het was er niet de wedstrijd voor. Als we aan het jagen waren geweest om gelijk te spelen of te winnen dan had ik hem gebracht. Dan komt er wel iets het veld in”, aldus Van den Brom, die met FC Utrecht graag de beker wil winnen na als trainer van AZ tweemaal de finale te hebben verloren. „De datum 19 april 2020 staat omcirkeld in de planning. Dat is de dag dat de KNVB-bekerfinale wordt gespeeld. Voor FC Utrecht is de beker een belangrijk doel.”