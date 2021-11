’KNVB, zet amateurcompetities stop’

Dat zegt Ben van Olffen, voorzitter van de organisatie. Na 17.00 uur mag er voorlopig niet meer worden getraind. „Het is triest”, zegt hij. „Maar niet meer trainen betekent niet meer voetballen. Dat kan niet anders. We moeten voorlopig stoppen met de competitie.”

Verklaring KNVB

Het niet kunnen trainen na 17.00 uur heeft volgens de KNVB direct gevolgen voor de fitheid van de bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland en is cruciaal om in het weekend te kunnen blijven voetballen. Daarom roept de voetbalbond de Tweede Kamer op om komende dinsdag deze nieuwe maatregel van de regering tegen het coronavirus met het kabinet te bespreken. „Geef ons de mogelijkheid om fysiek en mentaal fit te blijven!”, betoogt de KNVB in een persverklaring.

„Voor veel kinderen en bijna alle volwassenen is het doordeweeks niet mogelijk om voor 17.00 uur te trainen. Dan kunnen ze dus niet onder deskundige begeleiding sporten bij een vereniging. Maar men kan wel gezamenlijk in een park een balletje gaan trappen”, merkt de KNVB op.

De voetbalbond begrijpt niet dat de sport door het kabinet als ’niet-essentieel’ wordt gekenmerkt. „Dat vinden wij raar. Sporten stimuleert de gezondheid en weerstand en verkleint de kans op hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes en psychische problemen. Naar ons idee is sporten juist ’essentieel’, zowel tijdens de pandemie als voor de toekomstige volksgezondheid.”